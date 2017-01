21ème salon international du tourisme de Rennes : La Wallonie à l'honneur

Le Salon International du Tourisme de Rennes ouvre ses portes à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche au Parc des Expositions de Rennes dans les Hall 10A et 10B.



Le Salon International du Tourisme de Rennes sera suivi du Salon International du Tourisme de Nantes, ces évènements, tous deux organisés par l'Agence SAFYM sont considérés par les professionnels du secteur comme les mieux organisés, avec en 2016 des taux de satisfaction respectifs de 99 et 100%. Qui plus est, l'Ouest de la France est la zone où les foyers dépensent le plus gros pourcentage de leurs revenus au tourisme. Tous ces éléments assurent un dynamisme certain aux deux Salons.

L'an passé, 38 422 visiteurs sont venus rencontrer les 446 exposants du Salon International du Tourisme de Rennes.



HÔTE D'HONNEUR 2017 : LA WALLONIE

Cette région du sud de la Belgique a beaucoup à offrir, aussi bien pour des vacances que des courts séjours. Une destination qui allie nature, culture, gastronomie et rencontres chaleureuses ? La Wallonie.

Elle est séduisante non seulement par ses admirables sites touristiques, mais aussi par ses délicieux produits de terroir et la convivialité de ses habitants.

A seulement quelques kilomètres à peine de la frontière française, des villes wallonnes remarquables vous tendent les bras... Mons, Liège, Namur ou encore Charleroi. Des villes de coeur au contraste saisissant.



A gagner sur le Salon : Un voyage pour deux Liège-Wallonie

Comprend un allée-retour Nantes/Bruxelles avec l'hôtel, train et city pass 48h (accès aux musées). Un dîner pour 2. Visite et dégustation à la brasserie Curtius. Les brochures et plans de villes avec les taxes d'aéroports et les taxes de séjour. Valeur : 1 500€.



Une bourse du voyage offerte à un jeune entre 18 et 30 ans

L'Association Aventure du Bout du Monde qui regroupe des passionnés du voyage féru de partager leurs découvertes, expériences, bons plans, récits, photos... offrira une bourse, après étude des différents projets, à un jeune qui souhaite découvrir le monde.



Des bons plans et des séjours à gagner

Réserver son séjour sur place c'est l'occasion de bénéficier des avantages Salons tels que des remises, des prestations gratuites (par exemple des soins gratuits lors d'une thalassothérapie) ou encore des bons cadeaux... de nombreuses entrées à remporter pour des parcs de loisirs ou parc animaliers.

Les plus chanceux peuvent repartir avec des voyages à l'étranger ou des séjours en pension complète en France.



Le conseil de Professionnels

Les visiteurs peuvent compter sur la présence de nombreux professionnels pour leur créer des vacances parfaites. Ils seront présents : Albanie 360, Asie-online.com, Carrefour Voyages, Celtea Voyages, Colores Arequipa, Culture d'Iran, E.Leclerc Voyages Rennes, Eurasia Tours, Fram Voyages, Havas Voyages, La Pelerine, Look Voyages, National Tours, Nouvelles Frontières, Marmara, Pandora Holidays, Richou Voyages, Salaun Evasion, Thellier Voyages, Tui Group, Voyages Internationaux.



Conférences

Pour tout visiteur qui souhaite ponctuer sa découverte du Salon par un moment calme et instructif, des Ciné-conférences sur, entre autres, la Russie de Saint Pétersbourg à Moscou, le Vietnam, le Laos et le Cambodge, le charme Cubain et la Terre Canada... se déroulent durant ces trois jours.



Informations pratiques

Horaires - 10h00 à 18h00

Tarif - 5,50€

Services - Espace enfants gratuit - Restauration - Vestiaire