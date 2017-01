3 chantiers ferroviaires menés de front en Ille-et-Vilaine







Les équipes vont profiter d'une interruption des circulations ferroviaires sur la ligne Rennes-Redon, entre le vendredi 27 à 22h00 et le dimanche 29 à 16h00, pour mener à bien ces chantiers de nature différente et situés à des endroits différents :



A Rennes sur le pont-rails de Nantes (boulevard Georges Pompidou) - Remplacement des attaches qui maintiennent les rails En gare de Guichen - Bourg-des-Comptes - Mise en place du passage souterrain par ripage avec adaptation des quais Entre Rennes et Bruz - Travaux de signalisation pour permettre l'augmentation de la capacité de la ligne entre Rennes et Redon Ces travaux peuvent générer du bruit, lié au fonctionnement des engins. Conscientes des nuisances occasionnées, les équipes SNCF Réseau remercient les riverains pour leur compréhension.





Les conséquences sur les circulations TGV et TER sont les suivantes : TGV Paris <> Quimper : les TGV passeront par Nantes. Pour les gares de Redon, Vannes, Auray, Lorient, Quimperlé, Rosporden et Quimper, le temps de parcours de ou vers Paris sera quasiment identique au temps de parcours habituel.

Rennes <> Redon : Des cars circuleront et desserviront en fonction des horaires les gares intermédiaires. Durant le week-end du vendredi 27 au dimanche 29 janvier, SNCF Réseau va mener de front trois chantiers en Ille-et-Vilaine, importants pour la modernisation du réseau ferré breton ainsi que pour la sécurisation des traversées de voies piétons en gare.Ces travaux peuvent générer du bruit, lié au fonctionnement des engins. Conscientes des nuisances occasionnées, les équipes SNCF Réseau remercient les riverains pour leur compréhension.

Information voyageurs



Les voyageurs TGV sont informés des horaires et correspondances dès l'achat de leurs titres de transport. Les voyageurs TER fréquents sont avertis par SMS et courriel.



Les horaires sont également disponibles dans les gares auprès des agents SNCF, par téléphone et sur Internet.



Par téléphone :

Pour TER Bretagne, 0 800 880 562 service et appel gratuit du lundi au vendredi de 6h15 à 20h00, le samedi de 10h00 à 17h00.

Pour TGV, 3635 services téléphoniques, accessibles par simple reconnaissance vocale, tous les jours de 7h00 à 22h00. Prix d'un appel : 0,40€ TTC/mn hors surcoût éventul de votre opérateur.



Internet : www.ter-sncf.com/bretagne ou www.sncf.com

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager







Dans la même rubrique : < > Les écrans au quotidien, parlons-en ! Nouvelle session d'informations collectives pour le recrutement McDonald's