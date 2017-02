49ème édition de la Foire Expo de Retiers !



Le thème de cette 49ème édition qui se déroulera les 10, 11 et 12 mars prochains sera la cuisine et le potager.



Artisans, commerçants, chefs d'entreprises, si vous souhaitez rencontrer de nouveaux clients, tester vos nouveautés, booster votre chiffre d'affaires, cette foire expo de printemps est incontournable. 250 exposants sont attendus pour 12 à 15 000 visiteurs espérés.

Entre les ateliers culinaires, de jardinages, de décoration et de bricolage, ces journées seront riche en animations.

AU PROGRAMME

*Pré-inscription pour l'Atelier Gourmand sur www.foirederetiers.fr Atelier Cuisine Vendredi Samedi Dimanche A NOTER Ateliers Pâte d'amande avec le Lycée Hôtelier de la Guerche

(3 x 30 minutes) 2 recettes avec l'Atelier Gourmand* de Rennes

(2 x 2 heures) 2 recettes avec l'Atelier Gourmand* de Rennes

(2 x 2 heures) Animations designer primeur

par Sebastien Duterte, sculptures de fruits et légumes pendant les 3 jours Ateliers et dégustations de chocolat avec ESAT

(2 x 30 minutes) Ateliers Pâte d'amande avec le Lycée Hôtelier de la Guerche

(2 x 30 minutes) Ateliers Pâte d'amande avec le Lycée Hôtelier de la Guerche

(2 x 30 minutes) Animations sculptures sur glace

par le Lycée Hôtelier de la Guerche le samedi et le dimanche *Pré-inscription pour l'Atelier Gourmand sur www.foirederetiers.fr

Ateliers Jardin et Potager Vendredi Samedi Dimanche Ateliers Taille

Conseils en jardinage

avec Les Jardiniers Brétiliens

(3 x 30 minutes) Ateliers Taille et greffage

Conseils en jardinage

avec Les Jardiniers Brétiliens

(3 x 30 minutes) Ateliers Taille et greffage

Conseils en jardinage

avec Les Jardiniers Brétiliens

(3 x 30 minutes) Ateliers les Herbes Sauvages

(1 heure) Ateliers les Herbes Sauvages

(1 heure) Le Pays fait son jardin

(30 minutes) Le Pays fait son jardin

(30 minutes) Le Pays fait son jardin

(30 minutes) Ateliers Les Jardins Rocambole

Création de son mini potager

(2 heures) Ateliers Les Jardins Rocambole

Création de son mini potager

(2 heures)

Ateliers Bricolage et DIY (Faites-le vous mêmes) Vendredi Samedi / Dimanche A NOTER Ateliers ébénisterie, menuiserie, mécanique, pyrogravure et art floral

avec L'outil en mains de Retiers

(plusieurs sessions de 30 minutes) Ateliers ébénisterie, menuiserie, mécanique, pyrogravure et art floral

avec L'outil en mains de Retiers

(plusieurs sessions de 30 minutes) Conseil décor et home-staging par EBM décoration les samedi et dimanche Ateliers DIY déco avec la décoratrice la Tête dans les nuages

(plusieurs sessions de 30 minutes)

De nombreuses autres animations auront lieu comme l'exposition de camions personnalisés, l'exposition de tracteurs anciens et machines agricoles de collection, un manège, un circuit quad, des structures gonflables ...

INFOS PRATIQUES



Tarif : Entrée à 5€

Gratuit pour les moins de 16 ans

Gratuit le vendredi et demi-tarif le samedi (femmes uniquement)



Horaires : 9h30 - 18h30



Restauration traiteur, bar et salon de thé sur place



Renseignements au 02 99 43 52 47

