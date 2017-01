Act'A'Bain : Le Best ouf !?

Cette année sera sans doute une grande année pour la troupe de théâtre Act'A'Bain qui fête cette année, 10 ans !

Pour fêter ça, la troupe commence le 13, 14 et 15 janvier à Bain de Bretagne, par le cabaret. Le nom du spectacle "Le Best Ouf". Le public a choisi ses sketchs préférés pour 3 heures de rires assurés.

Le spectacle est varié avec de la chanson, de la danse et des sketchs pour tous les goûts.



Rendez-vous

A la salle des fêtes de Bain de Bretagne

Le vendredi 13 janvier à 20h30

Le samedi 14 janvier à 20h30

Le dimanche 15 janvier à 15h00