Alerte Météo : Vigilance vent violent et vagues-submersion en bretagne

Le Préfet appelle à la prudence.



Les départements des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan on été placés en vigilance orange vent violent par Météo-France. L'Ille-et-Vilaine est en vigilance jaune vent violent.

Le Finistère et le Morbihan sont également en vigilance orange vagues-submersion.



Des vents sont à l'origine des très fortes vagues en provenance du sud-ouest atteignant le littoral ouest et sud de la Bretagne. Hier, des hauteurs moyennes de vagues atteignant 4,50 à 5m, avec des maximales atteignant 9 à 10m ont été observées aux Pierres Noires (en mer d'Iroise).





VENTS VIOLENTS

Ce matin, les fortes rafales concernent l'ouest de la Bretagne ; le vent vient du sud puis tournera au sud-ouest ou à l'ouest en cours de la journée.

Les rafales maximales pourront atteindre 110 à 120 km/h près du littoral, voire 130 km/h près de caps exposés.

Dans les terres, on atteindra 90 à 100 km/h avec des pointes à 110 km/h.



VAGUES SUBMERSION

Une nouvelle dépression atlantique, très creuse, a abordé le Golfe de Gascogne la nuit dernière pour atteindre la Bretagne, dans la matinée. Ces très fortes vagues vont se maintenir ensuite sur tout le littoral atlantique, toutefois conjuguées à des niveaux d'eaux en baisse.

Les très fortes vagues ainsi générées risquent d'engendrer, principalement au moment de la pleine mer, des submersions sur les parties basses ou vulnérables des départements concernés (Littoral ouest et sud du Finistère et littoral du Morbihan).