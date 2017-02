Animations MJC pour les vacances de février

Pour son nouveau spectacle, "Badada", le trio Badouille Bonbon invite les jeunes spectateurs à une douce folie de musiques et de sons, où se croisent des instruments des plus connus aux plus farfelus. En habits de lumière décalés sixties, le trio fantaisiste propulse un concert-spectacle décapant et énergique, que les têtes et les jambes ne peuvent oublier. Du swing , de l'électro hip-hop, du rock, des mélodies entêtantes, Badada de Babouille Bonbon, est d'une écriture chanson vive et sensitive, pour le plus grand plaisir des enfants et parents d'aujourd'hui.



Mercredi 22 février à 15H, Espace Claude Michel de Guipry-Messac. Tarifs : 5 euros enfant / 6 euros adulte; Information et réservations : MJC GUIPRY-MESSAC 02.99.34.74.94 ou 06.70.86.78.24 www.mjcmessacguipry.com