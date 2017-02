"Arkaïa", création de la compagnie Artamuse

C'est du théâtre pour les petits de 0 à 4 ans que propose la Saison culturelle du Pays de la Roche aux Fées en partenariat avec le RIPAME (Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels et Enfants) du Pays de la Roche aux Fées. En effet, la Compagnie Artamuse en résidence au Pays de la Roche aux Fées va dévoiler son tout nouveau spectacle "Arkaïa".

Sur un plateau presque nu, Arkaïa embarque les spectateurs pour un voyage au coeur des matières et des saisons. Le spectacle éveille les énergies d'objets simples et questionne le corps et les sens.



Dans ce spectacle, le personnage face aux saisons se laisse traverser par les éléments. Automne, hiver, printemps, été donnent à ressentir aux publics. Le spectacle danse la terre dans son aspect le plus originel et expérimente à chaque représentation de façon spontanée et primitive, unique et toujours différente, ce qu'est "être ici et maintenant".



"Ce spectacle s'adresse vraiment à l'enfant, au tout petit. Il est directement en osmose avec ce qui se passe sur scène. C'est vraiment le langage qu'il comprend : le ressenti. En tant qu'adulte, c'est la même chose : c'est cet enfant que nous avons été qui est mobilisé, cet enfant qui est toujours là en nous. Nous touchons à une dimension profonde de la vie, une dimension archaïque"



Résidence "artiste en territoire" au Pays de la Roche aux Fées

La compagnie Artamuse est présente sur le territoire depuis le début de l'année 2016. Elle va à la rencontre des différents professionnels de la petite enfance et propose des temps autour du spectacle pour le très jeune public (rencontres, ateliers, formations). Les moments passés sont également un temps de création de leur dernier spectacle, Arkaïa.

Rendez-vous

Mercredi 8 Février à 10h45 et 16h30

Et Jeudi 9 Février à 9h15 et 10h45

A la Salle Polyvalente de Retiers

Théâtre de 0 à 4 ans d'une durée de 45 minutesTarif : 6€ / réduit 4€ / forfait famille 13€