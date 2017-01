Atelier d'écriture à la Médiathèque Madame de Sévigné de Vitré

Rendez-vous

Jeudi 2 février, de 20h à 22h

pour l'atelier d'écriture : "J'écris à la manière de la poétesse Angèle Vannier"



Ces ateliers sont ouverts aux adultes et adolescents à partir de 14 ans. Inutile d'être un écrivain en herbe ou incollable en grammaire, cette animation est avant tout un moment récréatif pour celles et ceux qui souhaitent goûter au plaisir des mots, dans un cadre convivial. Cette animation est gratuite sur inscription à la médiathèque.



Qui est Angèle Vannier ? Etudiante, elle devient aveugle en 1938, elle écrira "Je pris la nuit comme un bateau à la mer" dans son recueil Le sang de la nuit. Découverte par Théophile Briant, il l'encourage à libérer son imaginaire celtique.



Cet atelier s'inscrit dans un projet plus global conduit en partenariat avec le lycée Bertrand d'Argentré. Il vise à porter à la connaissance des lycéens et du grand public l'oeuvre de la poétesse Angèle Vannier (1917-1980).



Les ouvrages de l'auteur sont à découvrir à la médiathèque.