Ateliers cinéma à Fougères !

AU PROGRAMME :



Mercredi 15 février - De 10h00 à 12h30 / De 14h00 à 17h00

Visionnement et sélection de courts-métrages destinés à être programmés au cinéma

Déjeuner offert sur place

Atelier d'initiation au journalisme de cinéma, animé par Fabien Reyre, Rédacteur pour Critikat.com



Jeudi 16 février - De 10h00 à 13h00 / De 14h00 à 16h00

Atelier d'initiation au journalisme de cinéma pour le web (suite), animé par Fabien Reyre

Déjeuner offert sur place

Projection tout public du programme de 6 courts-métrages : Questions de jeunesse

Envie de développer votre sixième sens ? Pendant les vacances de février, le cinéma Le Club propose à 12 jeunes, filles et garçons, âgés de 14 à 18 ans de participer à 2 journées d'ateliers cinéma pour s'impliquer dans la programmation de films et découvrir le métier de critique de cinéma !Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tout jeune âgé de 14 à 18 ans inclus.Conditions pour participer : s'engager impérativement les 2 jours, et surtout aimer le cinéma.Le nombre de participants aux ateliers étant limité à 12, il est impératif de s'inscrire auprès de l'équipe du cinéma avant le lundi 13 février, 18h00.Pour cela , il faut envoyez un mail à l'adresse mediation@cinemafougeres.com avec prénom, nom, date de naissance et ville du / de la participant(e) + téléphone du ou des parent(s).