Au programme du Coquelicot de Fougères !

MERCREDI 11 JANVIER / MOUNTAIN MEN

Nouvelle formule pour le retour de Mountain Men au Coquelicot. Accompagné à la batterie de Denis Barthe et Olivier Mathios à la basse, le groupe poursuit sa route, pavé de rock, de folk et de blues et viendra vous présenter son nouvel album "Black Market Flowers" sortie en Novembre dernier. Aucune limite artistique ne s'impose à eux, seules l'émotion et l'énergie priment. Leurs influences qui vont du rock à la chanson, de Metallica à Brassens en passant par Bob Dylan ou Tom Waits, font de Mountain Men un groupe à part et singulier alliant émotion et sens aigu du spectacle.

Rendez-vous à 20h30 au Coquelicot - Tarif : 15€ / 12€ / 10€