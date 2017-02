Aujourd'hui et demain à Betton !

CE SOIR - Débat et animations numériques

De 20h00 à 22h00 - La Chaperonnais

Comment mettre en place un accompagnement aux usages numériques ? Pas facile d'établir des règles concernant les écrans dans sa propre famille. L'association Parents Confiance et des professionnels de l'équipe Allo Parlons d'enfants vous propose une animation pour ne débattre et construire son propre cadre.

Inscriptions à parentsconfiancebetton@gmail.com ou 06 70 97 33 71



De 20h30 à 23h00 - Le CAP

Un after school pour les + de 14 ans et les parents dédié aux jeux vidéo, courts-métrages et autres animations numériques. Au programme : snake, casse-brique, tétris, just dance ou encore mario kart ...

DEMAIN - La Ferme s'anime !



De 10h00 à 14h00

Rendez-vous à la Ferme de la Chaperonnais pour un atelier de taille au coeur du verger et une animation derrière les fourneaux...