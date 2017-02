Braderie enfance-périculture.

Dimanche 5 février, pour la troisième année consécutive, l'association des parents d'élèves prépare une braderie enfance et puériculture de 9h à 13h, au complexe sportif. Prix d'un emplacement : 3 euros le mètre (table + chaise).

L'association recrute des parents d'élèves bénévoles. Cette association a pour but de récolter des fonds pour financer les projets des écoles publiques maternelle et élémentaire de la commune. Les projets en question sont les spectacles, animations, sortie auxquels assistent les enfants au cours de l'année scolaire. Une fois tous les deux ans, le voyage au ski des élèves de CM1 et CM2.



L'association organise diverses manifestation au cours de l'année scolaire : zumba party, vente de chocolat, de sapins, marché de noël, braderie puériculture, vente et livraison de viennoiseries à domicile, goûter du carnaval et fête de l'école.



Contact : apeservon@gmail.com ou au 07.83.13.29.35. Site internet : http://apeservon.fr