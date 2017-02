Rendez-vous

Demain à 20h30

Au Carré Sévigné

Pour Le Sorelle Macaluso

Les thèmes de cette pièce sont la famille, la religion, la mafia, la fête et le football. C'est l'histoire de 7 soeurs qui racontent l'histoire familiale, ses fous rires, ses déchirures, ses naissances et ses deuils.Entre danse, chant et poésie, la pièce promet beaucoup d'émotion.Réservations au 02 99 83 52 20