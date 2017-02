CESSON-SEVIGNE : Fleur de tonnerre au cinéma Le Sévigné

La réalisatrice du film "Fleur de tonnerre", l'histoire vrai d'une tueuse en série bretonne, sera présente mardi 7 février à 20h30, au cinéma Le Sévigné.



En 1800, la Bretagne est à genoux, accablée par le régime en place et par le clergé omnipotent. Elle se meurt dans un marasme économique qui n’en finit pas et au milieu de cela, une fillette en souffrance pousse, tant bien que mal. Cette fillette c’est « Fleur de Tonnerre », une enfant isolée, malmenée par la vie et bercée par le morbide. Elle en deviendra la plus grande « serial killer » que la terre ait jamais porté et sèmera la mort, peut être juste pour être regardée et aimée.