Casting : Petite fille de 9 - 11 ans pour un long métrage

Pour le tournage du premier long-métrage de Gaëlle Denis, La fille de l'Estuaire, produit par La Voie Lactée et Life to Live Films et avec le soutien de la Région Bretagne, la production recherche une petite fille bretonne âgée de 9 à 11 ans pour interpréter le rôle principal du film.



Marine, une petite fille de 10 ans, fantasque et rebelle, a soif d'amour et d'attention. Entre une mère peu aimante qui s'absente et son stage d'été où elle apprend la danse, Marine a du mal à trouver sa place dans le monde. Isolée dans sa campagne bretonne, tiraillée entre les contraintes imposées par sa famille dysfonctionnelle et son imagination débordante, elle rencontre une jeune femme mystérieuse, en cavale, qui va bouleverser son quotidien.



Profil recherché : Jeune fille de 9 à 11 ans de type caucasien. Indépendante, débrouillarde et curieuse, la production recherche une petite fille plutôt sportive et aimant danser. De préférence brune aux cheveux courts ou mi-longs et plutôt effrontée. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait déjà une expérience dans le cinéma. Cette annonce peut s'étendre à toute la région Bretagne.



Le tournage aura lieu en Bretagne, à priori dans le secteur de Morlaix, à partir du mois d'Août 2017.



Si vous êtes intéressé(e) et que l'un de vos enfants correspond au profil recherché, merci d'envoyer avant le 20 février un mail à casting.estuaire@gmail.com avec :

Une photo en pied et une photo portrait (photos couleurs très récentes impératives, 1 à 2 Mo maxi par photo)

Les noms, prénoms, âge, taille et poids de l'enfant

Adresse postale et téléphone

Activités et loisirs pratiqués



Une rencontre sera prévue dans un second temps avec la réalisatrice pour les enfants qui correspondent à sa recherche. Les réponses complètes seront traitées en priorité et seules les candidates présélectionnées recevront une réponse.



La production ne cherche pour l'instant que ce rôle, si votre enfant est plus jeune ou plus âgé, il est inutile de postuler.



Vous pourrez retrouver cette annonce sur le site d'Accueil des tournages en Bretagne :

http://www.tournagesbretagne.com/fr/utiles/actualites/URGENT-Recherche-petite-fille-9-11



Attention : Accueil des tournages en Bretagne sert uniquement de relais et ne pourra donc donner aucune information complémentaire, ni transmettre de candidatures.