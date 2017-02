Ce soir, Ciné Classic à l'Aurore cinéma de Vitré !

Rendez-vous à 20h00 pour ANOMALISA !

Michael Stone, mari, père et auteur respecté de « Comment puis-je vous aider à les aider ? » est un homme sclérosé par la banalité de sa vie. Lors d'un voyage d'affaires à Cincinnati où il doit intervenir dans un congrès de professionnels des services clients, il entrevoit la possibilité d’échapper à son désespoir quand il rencontre Lisa, représentante de pâtisseries, qui pourrait être ou pas l’amour de sa vie…Romance singulière dans un monde entièrement peuplé de clones, ou presque. Un conte puissant qui ancre définitivement le cinéma d'animation dans l'univers adulte.est une oeuvre à la fois singulière et fascinante, formellement innovante, intellectuellement stimulante, dont acquiert vite la certitude, en la découvrant, qu'elle s'inscrira - à l'instar de Valse avec Bachir (Ari Folman) ou de Fantastic Mr. Fox (Wes Anderson) - dans l'histoire du cinéma d'animation.Pour ce 4ème rendez-vous, Vincent Avenel (24 Regards seconde) vous parlera du film d'animation qui n'est pas que pour les enfants.