Ce week-end, c'est la fête du court-métrage au cinéma Le Club de Fougères !



Cette année, la fête du court-métrage investira les écrans du Club dès demain et ce jusqu'à dimanche... Au menu 3 programmes inédits soigneusement choisis ! Enfants à partir de 10 ans, ados et adultes : Allez célébrer et profiter des plaisirs du format court... Outre les grands comédiens (de Gérard Depardieu à André Dussolier en passant par Vincent Lacoste), l'humour et la poésie seront au rendez-vous, tout comme un focus sur le génie de Claude Barras (réalisateur de Ma vie de courgette). Ces programmes étant des exclusivités pour salles de cinéma, ils sont diffusés avec billetterie au tarif de 4€ pour tous.

Vendredi 16/12 : Viens voir les comédiens ! - 20h30 (A partir de 12 ans)

Gérard Depardieu, Jean-Paul Belmondo, André Dussolier, ou encore Charlotte Rempling, Géraldine Nakache et Karin Viard : Venez retrouver la crème de la crème du cinéma français côté acteurs et actrices dans des courts métrages très récents pour la plupart. Attention talent !

Un programme d'1h20 composé de : Le Flan (2015) de Odile D'Oultremont, Rhapsody (2015) de Constance Meyer, Une Visite (1995) de Philippe Harel, Allons-y ! Alonzo ! (2009) de Camille Moulin-Dupré et The End (2011) de Didier Barcelo. Samedi 17/12 : Carte Blanche à Vincent Lacoste - 16h30 (A partir de 14 ans)

Depuis "Les Beaux Gosses", le jeune Vincent Lacoste s'est fait remarquer dans des films aussi variés que "Hippocrate" et "Saint Amour" ou, plus récemment, "Victoria". Il continue cependant de prêter son talent au court-métrage et se retrouve, à l'occasion de La Fête du court-métrage, à l'honneur d'une sélection de films.



Un programme d'1h27 composé de : L'enfance d'un chef (2016), Après Suzanne (2016) et Un monde sans femme (2011).

Dimanche 18/12 : Claude Barras, ce génie ... - 11h (Tout public à partir de 10 ans)

En écho à la sortie récente en salles de Ma Vie de Courgette, découvrez les courts-métrages du cinéaste d'animation Claude Barras et de sa famille de cinéma réunie au sein de Helium Films. Cette société suisse produit des films qui, en abordant des sujets parfois sensibles et en explorant des voies formelles originales, ne cesseront pas de vous surprendre !



Un programme de 45 minutes composé de : Banquise (2005) de Claude Barras & Cédric Louis, Le Génie de la boîte de raviolis (2006) de Claude Barras, La Fille et le chasseur (2010) de Jadwiga Kowalska, Imposteur (2013) de Elie Chapuis, Sainte Barbe (2007) de Claude Barras, Un enfant commode (2013) de Cédric Louis et Land Of the Heads (2009) de Claude Barras & Cédric Louis.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager







Dans la même rubrique : < > VITRÉ : Ce week-end, c'est le Marché de Noël sur la Place du Château RENNES : Journées Portes Ouvertes chez les Compagnons du Devoir