Ce week-end, profitez des grandes marées en toute sécurité !



Ce week-end, des coefficients de marée exceptionnels (compris entre 98 et 100) sont prévus. La préfecture d'Ille-et-Vilaine appelle les usagers du littoral à la plus grande prudence.



Les coefficients de marée attendus ce week-end sont compris entre 98 et 100. Ces conditions exceptionnelles conduisent à une différence importante de niveau d'eau entre les marées hautes et basses (marnage). Des courants forts et une remontée rapide des eaux sont attendus, ce qui accroît les risques pour les pêcheurs à pied, promeneurs et navigateurs.



Pour assurer votre sécurité, veillez à respecter les règles suivantes : Avoir connaissance des horaires des marées pour ne pas être surpris par le flot et pouvoir anticiper la remontée de l'eau

Être vigilant sur ses capacités à rejoindre la côte face à la montée rapide des eaux, notamment si l'on est accompagné d'enfants ou de personnes à mobilité réduite

A marée haute, ne pas vous présenter dans des secteurs exposés au intempéries et aux vagues

Avant votre départ, prévenir de votre destination et de votre heure prévue de retour

Prendre connaissance des conditions météorologiques et remettre votre sortie si elles sont défavorables

Disposer d'un moyen de communication et de signalisation et connaître les numéros d'urgence : 112 (pompiers) et 196 (numéro d'urgence pour la mer)

Respecter les zones de pêche réglementées

Respecter les tailles minimales de capture, période de pêche et quantités autorisées conformément à la réglementation



Afin de respecter les écosystèmes marins fragiles, toute pierre retournée dans la pratique de la pêche à pied doit être remise sur le champ dans sa position initiale.

Enfin, il est strictement interdit de vendre ou d'acheter les produits de la pêche récréative. Ils sont réservés à la consommation exclusive du pêcheur et de sa famille.



Toute infraction à la réglementation des pêches ou à la législation relative à la protection de l'environnement marin est susceptible d'entraîner des poursuites pénales. L'unité littorale des affaires maritimes de la DDTM/DML, ainsi que les autres services de contrôle intervenant sur l'estran dans le département sont mobilisés pour la surveillance du littoral en vue de sa protection.



Plus d'informations sur www.pecheapied-responsable.fr

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Partager







Dans la même rubrique : < > De nouveaux labels pour la Ville de Vitré ! Bilan de la délinquance en 2016 !