Ciné-rencontre avec Emmanuelle Bercot à Fougères !

Première invitée de l'année 2017 au cinéma Le Club, la réalisatrice et actrice Emmanuelle Bercot vient présenter son dernier film, La Fille de Brest, sorti en fin d'année. Rendez-vous vendredi 27 janvier à 20h30 au cinéma Le Club à Fougères.



Lauréate prestigieux Prix d'interprétation féminine au festival de Cannes en 2015 pour son rôle dans Mon Roi de Maïwenn, Emmanuelle Bercot mène depuis 2001, une très belle carrière de cinéaste, avec 5 longs métrages à son actif à ce jour. Après Elle s'en va (2013) et La Tête Haute (2015), deux films acclamés avec Catherine Deneuve, son nouveau film prouve encore une fois tout son talent derrière la caméra, autant pour diriger ses acteurs que pour s'emparer avec honnêteté et émotions de sujets forts.



Adapté du livre de Irène Frachon - Médiator 150 MG - La Fille de Brest s'inspire librement de la vie de cette pneumologue lanceuse d'alerte, interprétée avec éclat et conviction par l'actrice danoise Sidse Babett Knudsen. A ses côtés, Benoît Magimel incarne avec une immense crédibilité le médecin-chercheur brestois qui aida Irène Frachon à faire éclater la vérité... Comme son titre même l'indique, le film est tourné à Brest, et rend très bien justice à la lumière si particulière de la ville et à la beauté farouche de ce "bout du monde".



De l'isolement des débuts à l'explosion médiatique de l'affaire, La Fille de Brest déroule avec justesse le fil de la bataille de David contre Goliath qui opposa Irène Frachon et son équipe à leurs opposants.



Présente en Bretagne du mercredi 25 au samedi 28 janvier, Emmanuelle Bercot honorera une seule date en Ille-et-Vilaine et c'est à Fougères qu'elle viendra.