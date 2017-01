Circuit National 10m de Vitré

Une des étapes du circuit national de tir 10 mètres s'est déroulé le 28 et 29 janvier à Vitré. Cette compétition ouverte à tous les tireurs de toutes régions (participation de licenciés principalement Bretons ou limitrophes mais certains de clubs plus éloignés Grasse, Ajaccio) permet de pouvoir s'entrainer et se situer au niveau national au fil des mois, quelques tireurs de l'Aurore s'étaient engagés, à noter la performance de Damien Lemaître qui en fait rêver plus d'un, sans oublier les autres



Carabine 10 mètres D

3 Maho Hélène



Carabine 10 mètres JF

3 Bouvet Soizic



Carabine 10 mètres S

1 Lemaître Damien

5 Sibille Eric



Pistolet 10 mètres S

6 Paraige Hervé

7 Bellier Emmanuel

19 Boucher Damien