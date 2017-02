Concert New Folk à la Grange Théâtre avec le groupe Lions Says

A coup de mélodies inéluctable, les lyonnais de Lion Says proposent une Folk inspirée et à contre-courant. New Folk, 1er opus dans les bacs, surfe sur les retours media (Rock & Folk, Guitar Part Magazine, Le Télégramme...) et quelques filiation flatteuses - de Midlake à Girls in Hawaii, en passant par Dylan ou Nick Drake. Lionel Giardina revient sur ses terres natales avec un de ses co-équipiers habituels, Léonard Sandre, à la basse. Ils vont pour l'occasion retrouver Fred Woff, co-responsable de l'album. Pascal Riaux, vieux complice et membre des formations précédentes, se fera un plaisir de donner la réplique à la guitare. Nul doute que le bonheur de se retrouver sera du voyage et que ces quatre là risquent fort de faire des étincelles avec la Folk de Lion Says.



Attention, surprises et guests en perspective pour fêter ça !



A ne pas rater !

Le Vendredi 24 Février à 20h30

A la Grange Théâtre, à Thourie