Concert à La Granjagoul !

Rendez-vous le dimanche 29 janvier à 17h00 pour Abrasive, dans le cadre du Festival des Flambées Celtik

En explorant à leur façon la matière traditionnelle de Haute-Bretagne, les deux musiciens élaborent ensemble des entités sonores mouvantes et originales. Cordes frottées, pincées et vocales viendront tour à tour questionner leur rapport à la musique de tradition orale, qu'il soit distant, intime ou parfois ambigu.Emmanuelle Bouthillier et Dylan James vous proposent du chant, du violon, percussions à pied, contrebasse et bidouilles pour un concert gratuit à la Ganjagoul de Parce.Réservation au 02 99 95 37 99