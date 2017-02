Confarnaüm, le samedi 4 mars à Janzé !

La Conf'35 vous invite à son concert évènement !



Allez soutenir une agriculture paysanne et faire la fête avec les paysans de la confédération paysanne !



La Confédération paysanne est un syndicat agricole qui défend l'agriculture paysanne. Une agriculture qui soit rémunératrice, créatrice d'emploi et qui fasse vivre son territoire. Dans un contexte de crises agricoles successives, il leur semble indispensable de créer des temps pour se retrouver autour d'un moment festif, pour parler de l'agriculture autrement et faire découvrir le métier et les produits des fermes.



Alors rendez-vous le samedi 4 mars au Gentieg de Janzé, pour une soirée concert regroupant trois groupes mêlant rock festif, musique du monde et chanson engagée : HK Les génisses dans l'maïs et Blind Bud and the Loire Valley calipsos.

Tarif : 12€Réservation au 02 99 50 45 27Restauration et buvette (bières locales) sur place