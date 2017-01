Contrebrassens en tournée près de chez vous !

Pauline Dupuy ose un des plus jolies répertoires. En exploitant toutes les sonorités de son instrument, elle souligne la profondeur des textes et met en valeur toute leur humanité. La voix est douce, particulièrement mélodique. Pauline accomplit le tour de force de faire, tout à la fois, revivre et oublier Brassens. Sa parole est mutine ou amusée, sa complicité avec les musiciens partagée avec le public. On oscille constamment entre la musique sacrée et la musique sacrilège, entre le respect immense du spectre paternel et l'irrévérence amusée nécessaire à un tel exercice.

Rendez-vous

Le samedi 4 février à Rennes

Le dimanche 5 février à Fougères (Le Coquelicot)

pour du Brassens frais, inattendu et surtout féminin