Cours de chant traditionnel à Vitré

L'association La Bouèze propose des cours de chant traditionnel sur Vitré, le lundi, une semaine sur deux, à partir de 18h30. Les cours commenceront en ce début de mois.



Il s'agit de cours collectifs, ouverts à tous, enfants comme adultes, débutants ou non. Basés sur la convivialité et l'apprentissage à l'oreille, ils sont accessibles à tout public.



Les cours sont dispensés par Mavel d'Aviau, déjà bien connu sur le pays comme musicien et chanteur.



Participation : 96€ par an

Renseignements et inscriptions au 02 23 20 59 14 ou par mail contact@laboueze.bzh