De nouveaux labels pour la Ville de Vitré !

La Ville de Vitré a obtenu de nouveaux labels nationaux. Le Jardin du Parc est à nouveau certifié EcoJardin quant à la qualité de la gestion écologique des espaces verts.



Label également attribué et pour la première fois, au camping municipal de Saint Etienne. La labellisation EcoJardin constitue la référence de gestion écologique des espaces verts. Ce label valorise l'engagement des collectivités ainsi que le travail des jardiniers gestionnaires des espaces verts et sensibilise les usagers aux problématiques du développement durable, aux pratiques écologiques...



A l'occasion de la 5ème rencontre EcoJardin organisé à Paris, Jean-Pierre Lebry, adjoint au maire chargé notamment des travaux et des espaces verts accompagné de Philippe Lécuyer, responsable du service des espaces verts et référent développement durable, ont reçu les certificats EcoJardin 2016 remis par Barbara Pompili, Secrétaire d'Etat chargée de la biodiversité.



A noter que depuis juillet dernier, le camping de Vitré est aussi labellisé Tourisme et Handicap quant à la qualité des aménagements d'accessibilité.