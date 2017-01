Rendez-vous

Dimanche 5 février à 17h00

Au Gentieg à Janzé

Pour "De nulle part... et d'ailleurs" avec la Compagnie Al Golpe



Quatre danseuses, dont les talons claquent, martèlent le sol. Leurs robes volent et virevoltent et leurs corps se déchaînent.

Une pièce chorégraphique métissée pour un voyage aux sources de flamenco.



Entre danse flamenco et élan contemporain, De Nulle Part... et d'Ailleurs fait référence à l'histoire des gitans d'Espagne dont les origines et le parcours nomade restent un mystère. Cette pièce raconte un peuple qui malgré des siècles de répression, a su continuer à exister. Le Flamenco, telle la vie, évolue entre traditions et modernité, sans jamais perdre de vue ses racines. A la fois hommage et allégorie de l'histoire tsigane, De Nulle Part... et d'Ailleurs danse la vie et la mort pour faire exister les âmes oubliées.