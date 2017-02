Découvrez la Renaissance à Vitré



Lorsque Nicolas de Laval-Montfort devient baron de Vitré et comte de Laval en 1501, il intègre, sous le nom de Guy XVI, le cercle des hommes les plus puissants de France et de Bretagne. Le roi Louis XII et son successeur François 1er lui ouvrent les portes de leurs entourage.



Guy XVI se trouve alors à la croisée des chemins et symbolise, en Bretagne, le passage du Moyen-Âge à la Renaissance. En effet, compagnon des rois de France pendant les campagnes d'Italie, il y découvre l'art renaissant et l'introduit en Bretagne par Vitré.



Gouverneur de Bretagne, ce personnage flamboyant était entouré d'une cour à son image dont l'éclat a rejailli sur cette cité. Témoins des aménagements ébauchés au Château de Vitré, comme la construction de l'Absidiole de l'Oratoire, des personnages de sa suite, à l'instar d'Etienne Ringues, sieur de la Troussannais, sont familiarisés avec l'art renaissance. La Cheminée Renaissance présentée dans le musée du Château, le triptyque d'émaux offert par le prêtre Jean Bricier à l'église Notre-Dame, le vitrail de "L'entrée du Christ à Jérusalem" et les décors de nombreuses maisons de Vitré témoignent aussi du succès de la Renaissance à Vitré. Atelier patrimoine gratuit et goûter offert !

Attention, le nombre de places est limité à 25 enfants

il faut donc réserver au 02 99 75 04 54

Le Service Ville d'Art et d'Histoire répond tous les jours à vos questions au 02 99 75 04 54 ou par mail à musees@mairie-vitre.fr

