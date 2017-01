Défi Marc'Antonu : à vos aiguilles pour relever le défi tricot !

"Le défi Marc'Antonu a vu le jour il y a quelques mois maintenant. Une de mes amies proches a perdu son bébé, qui avait 18 mois. J'ai voulu lui rendre hommage" explique Géraldine Martin, à l'origine de cette grande chaîne de solidarité qui a vu le jour dans la Vienne !



Réaliser une écharpe de plus de 67 kms, en hommage à tous ces enfants partis trop tôt. C'est le défi qu'espèrent relever les quelques 4000 tricoteuses (et tricoteurs !) qui se mobilisent. Quarante cinq kilomètres ont déjà été réalisés par une mobilisation partout en France mais aussi à l'étranger.

Les écharpes doivent faire 20 cm de large et mesurer minimum 1 mètre. Elles sont ensuite reliées ensemble pour former des grandes meules de 100 mètres.

A l'issue du comptage des kilomètres réalisés, les écharpes seront vendues et l'argent récolté sera reversé à des associations.

Le défi doit être relevé pour le mois de juin alors n'attendez plus ! Pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre l'aventure, rendez-vous sur la page facebook du défi : "Défi Marc'Antonu la plus grande écharpe au monde/facebook"