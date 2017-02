Du 5 mars au 30 avril au Musée du Sel de Bretagne !

Imagination, couleurs et courbes sont les principales caractéristiques de cette artiste. A partir de l'actualité, son imagination déborde et les oeuvres, plutôt non figuratives, se réalisent grâce à diverses techniques, telles que le pastel, l'aquarelle, les encres ... et bien sûr les huiles sur toile.



De plus, le modelage de la terre, si douce au toucher, fait surgir des formes aux contours arrondis, qu'une fonderie d'art morbihannaise transforme en bronze aux patines variées.



Rendez-vous, chaque dimanche de 14h30 à 18h00

Du dimanche 5 mars au dimanche 30 avril

Au Musée Eugène Aulnette au Sel de Bretagne

Pour les peintures et bronzes d'Odile Morel