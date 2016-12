Election du Bureau 2017 de la Jeune Chambre Economique de Rennes et sa Région

Gwenaëlle Joncour - Trésorière

Mélanie Hercouet - Secrétaire

Elodie Rolland - Vice Présidente Actions

Maëlle Mehault - Vice Présidente Formation

Anne-Sylvie Blaising - Vice Présidente Communication

France Natali - Vice Présidente Développement/Convivialité

Guillaume Ridard - Immédiat Past Président

Au programme pour 2017 (3 axes principaux)

Penser et agir pour la cité

Penser et agir pour la Jeune Chambre Economique de Rennes et sa région

Penser et agir pour, mais surtout avec, les membres

Lors de l'Assemblée Générale du 9 décembre à Rennes, les membres de la Jeune Chambre Economique de Rennes et sa Région ont élu le nouveau Bureau 2017 "Singin' in the Rennes" à l'unanimité.C'est Solène Audo qui a été élue présidente 2017 de la JCE Rennes. Elle c'est entourée de sept membres :pour conduire et mener à bien des actions impactantes permettant d'atteindre l'objectif d'Henry Giessenbier : Créer du changement positif pour instaurer une pais mondiale et durable.en confortant sa place de référent dans l'élaboration de projets innovants sur le territoire mais aussi comme partenaire incontournable pour "penser le changement".en favorisant l'engagement et l'épanouissement de tous, que cela soit au niveau local, régional, national voire internationale.