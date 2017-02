"Elle est où la Voix" avec Christophe Maé

Depuis 3 ans, la marque place la musique au coeur de sa communication. Au fil des années, l'enseigne de restauration Au Bureau a su s'asseoir sa crédibilité et devenir une référence du secteur musical en proposant des événements exclusifs autour de cet univers.



En 2015, Au Bureau avait arpenté les routes de France avec son bus anglais pour débusquer de nouveaux talents lors de sa tournée "Au Bureau part en live". Marquant 5 arrêts dans 5 villes de France, l'opération a permis de mettre en avant pas moins de 15 artistes en herbe.



Forte de cette première expérience, l'enseigne relance son projet l'année suivante sous la forme de casting national : "Il était une Voix" a suscité l'enthousiasme du public, poussant Mendrika Raheriarivelo jusqu'en finale en 2016. La jeune nantaise a remporté l'enregistrement de son premier single, a eu la chance de se produire dans le Au Bureau de sa ville et de chanter sur la scène mythique de l'Olympia à l'occasion du concert caritatif "Leurs voix pour l'espoir".



Cette année, l'enseigne affirme sa volonté de devenir l'un des tremplins nationaux les plus importants de l'hexagone en lançant son casting national "Elle est où la Voix"

L'enseigne s'apprête à faire vivre un rêve à tous ceux qui souhaitent devenir chanteur, vivre de leur passion et se produire devant des milliers de personnes.



S'associant à la radio RFM et à Warner Music France, Au Bureau se donne des objectifs toujours plus ambitieux et s'entoure cette année d'un meilleurs artistes de la scène musicale française : Christophe Maé, parrain de l'événement et président du jury.



La compétition donne rendez-vous jusqu'au 19 mars prochain à tous les jeunes talents de France sur la page Facebook officielle de l'enseigne Au Bureau. Dans un premier temps, le grand public votera pour ses 15 favoris puis Christophe Maé en sélectionnera 10.

Les finalistes se retrouveront face aux membres du jury composé de professionnels de la musique dont Christophe Maé, un directeur artistique de Warner Music France et le directeur délégué de RFM.

Le gagnant verra sa carrière prendre un véritable tournant et aura la chance de faire la première partie de Christophe Maé lors d'un showcase exceptionnel dans le Au Bureau de sa ville, de participer à la première partie d'un des concerts de la tournée de Christophe Maé et de signer un single chez Warner Music France.