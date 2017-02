En Bretagne, 232 Bridgeurs participent au plus Grand Tournoi de France !



Samedi prochain, dans toute la France, plus de 5 000 bridgeurs de tous niveaux vont participer en simultané au Trophée de Lyon, épreuve qui permettra de gagner son inscription aux 1ers internationaux de France qui se joueront dans le cadre des championnats du monde 2017, en août, dans la cité des Gones.



Une invitation pour vivre le Mondial de bridge aussi intensément que les champions, tel est l'enjeu du Trophée de Lyon. Plus de 5 000 participants, répartis partout en France dans les clubs affiliés à la Fédération Française de Bridge, joueront simultanément en disposant de la même distribution de jeu. Cette formule permet de réduire le hasard, de laisser place à la stratégie et la réflexion et d'établir un classement général de l'ensemble des compétiteurs sur toute la France ! Les 500 premiers se verront ainsi remettre le précieux sésame qui leur permettra de prendre part aux 1ers internationaux de France, compétition ouverte à tous.



Les championnats du monde, qui sont au bridge ce que la Coupe du Monde est au football, auront lieu du samedi 12 août au samedi 26 août 2017 à la Cité Internationale de Lyon. Au total, 2 000 participants sont attendus. Les équipes nationales de 33 nations s'affronteront dans les 3 catégories reines : open, dame et senior. Des épreuves juniors (-25ans), girls (-25ans), -20 ans, scolaires et handibridge seront également au programme.

Les Tournois du Trophée de Lyon en Bretagne > Morlais - 70 participants

> Rennes - 80 participants

