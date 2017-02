Février : Prolongations, autoproduction et Saint Valentin avec Courts en Betton



PROLONGATIONS !

L'appel à films du Festival du film de l'Ouest joue les prolongations jusqu'à vendredi ! L'appel est ouvert et concerne tous les formats (courts et longs métrages), tous les genres (fiction, animation, documentaire, expérimental, ...) et tous les moyens de production (amateurs, étudiants, autoproducteurs, professionnels). Seules contraintes : les films doivent avoir été tournés en Bretagne ou par des bretons.



L'AUTOPRODUCTION DEBARQUE AU GAUMONT !

5 films, 6 réalisateurs et réalisatrices, autant d'esthétiques que de productions cinématographiques. Transexuels briochins, investigateurspont-l'abbistes ou intellectuels de gôche brestois, ce jeudi au multiplexe. En partenariat avec Clair Obscur dans le cadre du Festival Travelling.

Rendez-vous au cinéma Gaumont

UNE SAINT-VALENTIN PAS COMME LES AUTRES !

Vous qui souffrez de votre solitude sentimentale, allez soigner le mal par le mal ! Trêve de romance sirupeuses, place à la désillusion, aux scènes de ménages et à l'obsession érotomane. Dans le cadre d'E-criez Votre Amour, Le Criporteur et Courts en Betton sont fières de vous proposer une soirée Sans-Valentin(e). Au programme une demi-douzaine de courts métrages bretons malmenant les poncifs de la romance, interventions théâtrales et animations interactives et décalées !

Rendez-vous

mardi 14 février à partir de 19h30

A l'Hotel Pasteur de Rennes

