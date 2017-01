Fin d'épisode de pollution de l'air !

Compte tenu de l'évolution favorable des niveaux de pollution, la procédure préfectorale relative à la gestion des épisodes de pollution atmosphérique est levée sur tout le département.

Aussi, les mesures de limitation de vitesse ou pour les secteurs agricoles, industriel ou de la construction sont levées depuis minuit.



Il est rappelé que la lutte contre la pollution atmosphérique nécessite d'agir aussi sur le long terme. Chacun, par son comportement quotidien, peut participer à l'amélioration de la qualité de l'air.

Par exemple, éviter quand cela est possible l'utilisation de sa voiture pour de petits trajets, amener ses déchets verts en déchetterie plutôt que de les brûler ou veiller à chauffer sans excès son logement sont des gestes qui contribuent à un air plus sain.



Les services de l'Etat en Bretagne et les collectivités s'engagent également pour la qualité de l'air au travers de nombreuses actions dans le cadre du Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.