Flou présente Efficience, le jeudi 2 mars à Rennes !

Dans le cadre du festival Urbaines 2017 (du 16 février au 12 mars) à Rennes, et à l'occasion de ses 2 années d'existence, la Flou Family s'invite au Grand Cordel MJC dans une chaleureuse ambiance House & Funk.



Un concert animé par des prestations artistiques percutantes et mélodieuses, dans une atmosphère joviale et passionnée, embellie par les oeuvres de l'association La Sophiste qui vous propose de découvrir et d'expérimenter le mapping vidéo.



Une expérience complètement Flou et forte en émotions bienfaisantes pour amateurs d'ambiances musicales festives.



Tarif unique : 4€

Vous pouvez trouver les billets à l'accueil du Grand Cordel MJC ou sur Yurplan.com



Rendez-vous

Jeudi 2 Mars

De 20h00 à 3h00

Au Grand Cordel MJC à Rennes