Galléco : le Département souhaite poursuivre l’expérimentation en mobilisant partenaires publics et privés



Le Département a pris la décision innovante de lancer, en septembre 2013, un projet de monnaie locale complémentaire, le Galléco. Trois ans après, l’évaluation de cette expérimentation montre un bilan positif, qui encourage le Département à maintenir son engagement pour le Galléco, outil d’innovation sociale et de développement local. Des évolutions sont toutefois nécessaires.



Au 30 octobre 2016, près de 62 000 Gallécos sont en circulation, 250 entreprises et près de 1 700 particuliers adhèrent à la monnaie. Au-delà de ces trois chiffres, plutôt positifs, notamment en comparaison avec d’autres monnaies locales, il apparait que le Galléco bénéficie d’un fort taux de satisfaction chez les adhérents (93% pour les particuliers et 82% pour les entreprises). Par ailleurs, 58% des utilisateurs déclarent avoir fait évoluer leur mode de consommation en priorisant les commerces de proximité et/ou les circuits courts. 16% des entreprises ont fait évoluer leur choix de fournisseurs. Enfin, le fait d’adhérer au dispositif Galléco a eu un impact sur l’activité des entreprises : en termes d’image (29%), de clientèle (24%) et de réseau local (20%).

Maintien de l’engagement du Département Sur cette base et dans un contexte où de nombreuses monnaies locales voient le jour, le Département a décidé de maintenir son engagement en faveur de la monnaie Galléco, en tant qu’outil d’innovation sociale et de développement local, sous réserve que la poursuite de ce projet trouve un écho favorable également auprès d’autres acteurs du territoire.

Nécessité de s’adapter au contexte institutionnel Depuis l’adoption de la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe), la compétence « économie » a été retirée aux Départements. Le modèle financier et la gouvernance de l’association Galléco doivent donc évoluer.

Mobilisation des partenaires privés et publics Persuadé que l’instauration d’une monnaie locale va dans le sens de l’histoire et correspond à une volonté de plus en plus forte des citoyens d’inscrire leur quotidien dans le développement durable, le Département souhaite mobiliser un réseau de partenaires, publics et privés, autour d’une gouvernance et d’une gestion renouvelées de la monnaie locale bretillienne. Le Département va poursuivre activement cette démarche initiée au cours du second semestre 2016.

Vers une évolution de la diffusion du Galléco Alors que la diffusion du Galléco pourrait être encore améliorée à Rennes et à Fougères, la numérisation est affichée comme une priorité. Le logiciel Cyclos, testé par d’autres monnaies, devrait permettre d’envisager cette évolution qui répond à une demande forte des entreprises adhérentes pour faciliter le paiement de leurs fournisseurs.

Par ailleurs, le paiement des services publics en Gallécos est également fortement attendu car il pourrait inciter les collectivités à s’engager. Cette possibilité n’était pas présente dans la Loi sur l’économie sociale et solidaire de 2014 qui reconnait le concept de monnaie locale complémentaire, ni dans le rapport interministériel de 2015 (« D’autres monnaies pour une nouvelle prospérité »). Mais elle vient d’être confirmée au Département, après plusieurs demandes, par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) le 4 novembre 2016.

