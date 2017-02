"Gherizon" à Rennes, mercredi 15 février ! / "Gherizon" a Renn, méc·rdi 15 de fev·rier !



Profitez-en ! La semaine prochaine, Bèrtran Ôbrée et son équipe musicale seront en résidence à la Guy Ropartz, dans le quartier de Maurepas à Rennes. Mercredi 15 après-midi, vous pourrez découvrir une partie des morceaux du projet de concert "Gherizon" (guérison). Vous pourrez aussi échanger avec l'équipe sur ce chantier en cours. Mercredi 15 Février à 14h30

Entrée gratuite - Accueil du public à partir de 14h - Durée : environ 1h

Salle Guy Ropartz - 14 rue Guy Ropartz - Quartier de Maurepas - Rennes



L'équipe artistique et technique :

Bèrtran Ôbrée - Chant

Fabien Gillé - Oud et saz

Youenn Rohaut - Violon

Julien Stévenin - Contrebasse

Gaël Martineau - Percussions

Emmanuel Le Duigou - Son



P·rfitée nen don. La smenn p·rchenn, Bèrtran Ôbrée e sn eqhip de son·nou, i sron en dmeuranç a la sal Guy Ropartz a Morpâ a Renn. Méc·rdi 15 la raïssiée, vou pourée decouvri enn part dé morçiao du projit d conçèrt "Gherizon". E pée vou pourée baloçë wo l'eqhip su ste chantier.

Méc·rdi 15 du mouâz d fev·rier a a 2.30 la raïssiée

Entrée sen soutaïj – ·Rçevrî du publliq a parti d 2.00 – Durée : alentourr 1 ourée d ten

Sal Guy Ropartz – 14 ru Guy Ropartz – Cartier d Morpâ – Renn



L'eqhip artistiq e tecniq :

Bèrtran Ôbrée – chaunt

Fabien Gillé – oud e saz

Youenn Rohaut – violon

Julien Stévenin – cont·rbâss

Gaël Martineau – tanbourinaïj

Emmanuel Le Duigou – son·nment



Pourr nen savaer davantaïj : 02 23 06 09 53

