Ils partent demain à Haïti !

Départ : Mardi 21 février à 10h00

Retour : Mercredi 15 mars à 14h35

Octobre dernier, cyclone Matthew ... le malheur, l'adversité, la détresse ...

EHFA se rapproche de l'association Elmita-Jérémie : Ils engagent l'opération "UN TOIT c'est LA VIE" pour appuyer dans l'urgence le travail des deux coordinateurs sur place : Oddy pour la commune de Jérémie et Phedo pour celle de Port a Piment.

Des tôles, du premier secours ... 90 donateurs et vingt mille euros de dons ... digne mobilisation ... gestion d'urgence efficace ...

Et voilà que Florence, présidente d'Elmita-Jérémie et médecin surtout, a l'intention de mettre en place une cellule médicale mobile.



Ils seront 4 au départ d'Orly demain matin ... pour 3 semaines entre Port au Prince, Jérémie et Port a Piment c'est-à-dire 3 semaines de soutien à minima mais 3 semaines aussi de préparation de projets.

Micro-programmes d'auto-suffisance alimentaire sur 2 communes

Implication dans le programme de reboisement (zone de Port a Piment)

Promotion et soutient au Festival de la Poésie de Jérémie

Les objectifs sont ambitieux :