Inscriptions pour Kan Ar Bobl 2017 !

Kan Ar Bobl (le chant du peuple) est l'une des plus importantes manifestations de la culture bretonne.



Organisé sous forme d'un concours, le Kan Ar Bobl réunit chaque année plusieurs centaines de musiciens, chanteurs et conteurs à travers ses quinze rencontres organisées dans toute la Bretagne et sa finale.



Cette manifestation a permis, depuis sa création en 1973, de révéler au grand public les principaux chanteurs et musiciens de la scène bretonne. On peut citer entre autre : Yann-Fanch Kemener, Nolwenn Corbel, Denez Prigent, Annie Ebrel, Ar Re Yaouank ...



Rendez-vous

Dimanche 26 Février à 14h00

A Chateaubourg - "La Clé des Champs"

Sont invités à participer tous les musiciens, chanteurs et conteurs des Pays de Fougères, Vitré, Rennes, Saint Malo ... Cette rencontre, riche de diversité, traduit la vitalité d'une culture bretonne sans cesse renouvelée.

Pour tout renseignements et inscriptions : La Bouèze 02 23 20 59 14 ou kanarbobl@laboueze.bzh