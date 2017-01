Jeudi prochain, Dazibao 3.0 !

Cette soirée s'inscrit dans le dispositif ND4J coordonné par la Ville de Rennes. Elle est organisé par le CRIJ en partenariat avec les volontaires du dispositif D-clics Numériques porté par la ligue de l'Enseignement.

L'objectif ? Offrir des espaces et des emps d'expression, d'information, d'animation, de fête et de convivialité à tous les jeunes, en tant que citoyens engagés pour une société numérique responsable, créative et solidaire.



Les structures partenaires du dispositif D-clics Numériques seront présentes pour accompagner la découverte, le décryptage et la diffusion des outils numériques actuels et à venir.



Entre Radio-Débat, Fabrique citoyenne et concert, vous allez découvrir, décrypter et diffuser à travers des ateliers proposés par différentes associations.



RENDEZ-VOUS

Jeudi 19 Janvier - De 20h00 à 2h00

CRIJ - 4bis - Cours des Alliés - Rennes