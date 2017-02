Job à Londres : dernières places pour obtenir la bourse PELICAN

Le CEI propose aux jeunes Bretons de partir vivre une expérience professionnelle à Londres dans les meilleures conditions possibles en intégrant le programme PELICAN. Ce dispositif unique est destiné à accompagner et soutenir les jeunes dans leur parcours professionnel en leur proposant un emploi à Londres. Le programme a la particularité d'être accessible à tous les jeunes de 18 à 301 ans quel que soit leur niveau d'anglais et de les accompagner avant et pendant leur séjour grâce à une approche globale fondée sur :



1. Une formation linguistique à Dinard

Les jeunes sélectionnés bénéficient d'une formation de deux semaines à l'Institut Marie-Thérèse Solacroup à Dinard. Ce séjour leur permet de suivre une mise à niveau linguistique intensive et de préparer leur départ à Londres dans les meilleures conditions possibles.



2. Le placement en entreprise

Fort de son réseau d'entreprises partenaires, le CEI garantit le placement dans un établissement londonien pour une période de 6 mois minimum.



3. L'hébergement garanti

Le CEI garantit l'hébergement en auberge de jeunesse pour le 1er mois du séjour et permet ainsi aux jeunes de trouver leur "home sweet home" plus sereinement.



4. Un suivi par une équipe CEI sur place

Grâce à son antenne londonienne, une équipe francophone CEI reste à la disposition des jeunes pour les aider à s'installer et assurer le suivi tout au long du séjour.



5. Un coût minime

Grâce au soutien financier de la Fondation Solacroup Hébert, le programme PELICAN entraîne un coût minime pour le candidat (seuls les transports sont à la charge des participants). Le placement en entreprise et l'hébergement lors du 1er mois à Londres sont pris en charge par le programme.



Attention, les inscriptions doivent se faire avant lundi 6 février !



Autres sessions

2ème session en juin : dépôt du dossier avant le 5 mai

3ème session en août : dépôt du dossier avant le 3 juillet



Plus d'informations au 02 99 20 06 13