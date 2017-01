Jobijoba présente le "Baromètre 2016 de l'emploi en région Bretagne"

Ce baromètre a été réalisé à partir de l'analyse des offres d'emploi publiées sur Jobijoba.com entre le 1er janvier et le 20 décembre 2016. Il vise à présenter une photographie fidèle de la situation de l'emploi salarié dans la région : le nombre d'offres d'emploi, leur localisation, les secteurs qui offrent des opportunités et, au sein de ces secteurs, les métiers les plus recherchés.



LES PRINCIPALES CONCLUSIONS

La Bretagne a enregistré 230 720 offres d'emploi en 216, soit 4,8% des offres proposées en France au cours de l'année, ce qui situe la Bretagne en 9ème position des "grandes" régions mais en 5ème position des "anciennes" régions.

Les villes de la région offrant le plus d'emplois sont par ordre décroissant : Rennes (41 931 offres), Brest (12 497), Quimper (10 308), Vannes (9 451), Lorient (8 880), Saint-Brieuc (6 710), Saint-Malo (5 764), Fougères (5 008) et Vitré (4 133).

Les 5 secteurs qui offrent le plus d'emplois sont l'industrie, le commerce-vente, le BTP, le tourisme-hotellerie-restauration, le transport-logistique.

L'industrie recherche en priorité des techniciens de maintenance (salaire médian : 23 600€ bruts), des caristes (20 000€ bruts), des agents de production (21 800€ bruts) et des chaudronniers (21 800€ bruts).

