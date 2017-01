Journée "Rencontres & Handicap", ce samedi !

Le CLIC des Portes de Bretagne (CCAS de Vitré) en partenariat avec l'Association Sévigné, l'association Loisirs Pluriel, l'association Crions de Couleurs, ALISA, Strata'GEM, le CAMSP Farandole (Association le Parc), l'UNAFAM , l'ADAPEI et l'Agence Départementale du Pays de Vitré-Porte de Bretagne vous propose une journée intitulée :

"Rencontres & Handicap"

le samedi 21 janvier

à partir de 10h00

Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Vitré



Cette journée a pour objectifs de valoriser les associations locales qui favorisent au quotidien le bien être des personnes en situation de handicap et de sensibiliser l'opinion publique, la communauté vitréenne et l'ensemble des familles, enfants et adultes, aux enjeux personnels et professionnels des personnes en situation de handicap.



Cette journée sera aussi l'occasion d'instaurer le dialogue entre la population, les partenaires, les personnes en situation de handicap et les familles touchées par le handicap et accompagner la prise de conscience atour de toutes les formes de handicap.