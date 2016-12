L'appel à projets national innovation et investissements pour l'amont forestier de Stéphane LEFOLL

Stéphane LEFOLL, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole du Gouvernement, a lancé mercredi dernier un appel à projets national innovation et investissements pour l'amont forestier, doté de 15M€ de crédits du Fonds stratégique de la forêt et du bois, annoncé le 7 novembre 2016 lors de la "Conférence des financeurs pour l'amont forestier".



Cet appel à projets permettra d'accompagner financièrement les projets d'investissement innovants et collectifs qui concourent à l'atteinte des objectifs du Programme national forêt-bois (PNFB), et notamment celui relatif à la mobilisation de bois. Il s'inscrit en cohérence avec les priorités du Plan Recherche Innovation 2025 pour la filière forêt-bois.



L'appel à projets concerne des projets d'investissements de toute nature, de la plantation en forêt à la commercialisation du bois. Il est ouvert en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et à tous les acteurs de la filière.



La date limite de dépôt des projets est fixée au 13 mars 2017. L'APP et ses annexes, notamment le dossier de candidature, sont consultables à l'adresse suivante :

http://agriculture.gouv.fr/lancement-de-lappel-projets-national-innovation-et-investissements-pour-lamont-forestier