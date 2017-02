L'enseigne Centrakor se mobilise pour les restos du coeur !

Centrakor, acteur majeur de la décoration et de l'équipement de la maison à petits prix, avec plus de 300 magasins dans toute la France, renouvelle son partenariat initié en 2016 avec les Restaurants du Coeur.



Toulouse, le 30 janvier - Sensible aux valeurs et à l'engagement de l'association qui agit au quotidien en France auprès des personnes les plus défavorisées, l'enseigne est heureuse d'apporter son soutien pour la deuxième année consécutive aux Restos du Coeur.



Tous les ans à l'occasion de son anniversaire, Centrakor met en place une opération en magasin afin d'offrir des dotations à ses clients. Depuis l'année dernière, l'enseigne et ses adhérents ont fait le choix d'attribuer une partie du budget dédié à cette opération aux Restos du Coeur, association avec laquelle ils partagent les mêmes valeurs de proximité et de convivialité.



Cette campagne au bénéfice des Restos du Coeur a déjà démarré et continue jusqu'à dimanche prochain, dans tous les magasins Centrakor. Depuis lundi, à chaque passage en caisse, les clients auront la possibilité d'ajouter 1€ à leur panier, soit l'équivalent d'un repas, qui sera intégralement reversé à l'association.