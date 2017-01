La 6ème rencontre de Théâtre amateur de Saint Aubin du Cormier, c'est bientôt !



AU PROGRAMME DES 3 JOURS

VENDREDI 20 JANVIER - 20H30

Compagnie ChatPlume

"Valses et tourments avec Maupassant"

Spectacle original inspiré de différentes nouvelles de Maupassant.



Compagnie Oulipo de Boréale's

"Oulipo Show"

Extraits de textes du mouvement de l'ouvroir de littérature potentielle.

Osez, Urbains Loustics, l'Insolite Présentation Oulipienne !

C'est avec les amis de Perec et de Queneau que l'Oulipo vous invite à un voyage vers la galaxie oulipienne.

SAMEDI 21 JANVIER - un billet pour 2 séances / Petit "en cas" entre les deux

19h00 - Compagnie du Sagittaire

"La peau d'Elisa"

Une femme seule, assise devant nous. Une femme de chair, d'os et de sang, quise livre à un étrange rituel. Avec délicatesse, elle raconte des histoires d'amour.



20h30 - Théâtre d'Urgence

"L'Etranger"

Mises en espaces de textes extraits de "l'étranger" d'Albert Camus.



Compagnie de la Matrone

"Tronches de vies"

Une comédie désopilante racontant l'histoire de 2 orphelins partageant le même appartement depuis leurs 17 ans.

DIMANCHE 22 JANVIER - 15h00

Atelier Théâtre de l'Arrache Rire

"Le Diable des Rochers"

Dans un village aux étranges habitants, Jason, un petit garçon, sans cesse brimé et moqué parce qu'il a les cheveux en bataille et d'une autre couleur, décide de quitter le village et de devenir le Diable des Rochers. Il grandit seul dans une grotte au pied d'une falaise.



Les Trouvères de la Butte

"Ali Baba et les 40 voleurs ... ou presque"

Sésame ouvre-toi : c'est par cette formule que la vie d'Ali Baba va être bouleversée. Cette soudaine richesse, la convoitise de son frère Qassem et le courroux des voleurs vont être autant d'obstacles pour sa paisible existence de simple bûcheron.



Les Breizhieuses Ridicules

"Le mystère de l'uranium Roumain"

L'inspecteur Magret d'Interpoule est actuellement sur une des plus grosses affaires d'arnaque de tous les temps. Mais son enquête va prendre une tournure incroyable car un meurtre sera commis en direct sous vos yeux.



Entrée par séance : 4€ en plein tarif / 2€ en demi tarif (moins de 25 ans - demandeur d'emploi - bénéficiaire du rsa)

