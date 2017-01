La Belle au Bois Dormant au cinéma, dimanche !



En ce début d'année 2017, deux chefs d'oeuvre de Piotr Ilitch Tchaïkovsky dansés par le Ballet du Bochoï de Moscou seront présentés au cinéma Gaumont de Rennes : La Belle au Bois Dormant et Le lac des Cygnes, remontés par Youri Grigorovitch, maître de ballet légendaire du Bolchoï et présentés à l'occasion du 90ème anniversaire du chorégraphe.



Après Casse-Noisette qui a réuni plus de 20 000 spectateurs le 18 décembre dernier, ces deux ballets viennent clore une série de trois grands classiques signés Grigorovitch, présentés cette saison dans les cinémas Gaumont et Pathé en son honneur.



La Belle au Bois Dormant réunira les étoiles les plus reconnues de la troupe : Olge Smirnova, jeune étoile montante de la nouvelle génération de la compagnie incarnera la Princesse Aurore aux côtés du talentueux Semyon Chudin dans le rôle du Prince Désiré.



Le Lac des Cygnes sera, lui, présenté par la prima ballerina assoluta Svetlana, figure de proue de la compagnie, accompagnée par Denis Rodkin, la plus jeune étoile masculine de la troupe actuellement.



Ces deux diffusions, accessibles au plus grand nombre, auront lieu dans 55 salles de cinéma Gaumont et Pathé dont le Gaumont de Rennes.

DIMANCHE 22 JANVIER - 16H00

En direct de Moscou



Ballet en 2 actes

Chorégraphie - Youri Grigorovitch

Musique - Piotr Ilitch Tchïkosvki

Direction musicale - Pavel Sorokine



Olga Smirnova (Princesse Aurore)

Semyon Chudin (Prince Désiré)

Alexei Loparevich (La Fée Carabosse)

DIMANCHE 5 FEVRIER - 16H00

En direct de Moscou



Ballet en 2 actes

Chorégraphie - Youri Grigorovitch

Musique - Piotr Ilitch Tchïkosvki

Direction musicale - Pavel Sorokine



Svetlana Zakharova (Odile/Odette)

Denis Rodkin (Prince Siegfried)

Artemy Belyakov (Le Mauvais Génie)

