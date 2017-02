La Foire Internationale de Rennes sous le soleil de Cuba !

La Foire Internationale de Rennes est un évènement populaire incontournable du Grand Ouest. Pour sa 92ème édition, le Parc des Expositions de Rennes se transforme pour 9 jours en véritable village où les exposants, animateurs et invités assurent de beaux moments de fêtes et de convivialité. Vins, gastronomie, santé, bien-être, loisirs, habitat et décoration, agriculture et jardin... L'entrée sera gratuite pour tous le 1er jour de la Foire.



L'exposition Viva Cuba retrace l'histoire de cette île et vous montre ses différentes facettes. Ceux qui voient en Cuba, une image de carte postale tellement répandue n'ont peut être pas tort mais ils n'ont pas tout à fait raison. La Foire vous propose un voyage dans les rues de la Havane reconstituée de la place de l'église à la plage en passant par la douane, la fabrique de cigares et le célèbre bureau d'Ernest Hemingway.



Danseurs de Salsa, percussionnistes, chanteurs et musiciens vous entraineront aux rythmes des musiques latines et afro-cubaine. Pour prolongez votre séjour, rendez-vous au bar El Cubana pour déguster le célèbre mojito les pieds dans le sable.



Une programmation qui ne manquera pas de répondre aux envies de toute la famille : une journée à la Foire ne suffira pas pour faire le tour des animations proposées ! Le Cirque Métropole offrira chaque jour aux enfants des représentations sous chapiteau, les aînés ne manqueront pas le bal animé par Jérôme Robert (le 20 mars), les activités de jardinage et de bricolage ou encore le traditionnel concours d'élevage organisé par la Chambre d'Agriculture (24, 25 et 26 mars).



Cette année, la Foire vous propose deux nouveautés de taille !

- Le Pôle Aérien présentera de nombreux aéronefs, hélicoptère, simulateurs de vol sur près de 500 m², et proposera de nombreux lots à gagner

- Une course de drône de portée mondiale se déroulera le premier week-end



La Chambre d'Agriculture sera également présente avec Envies d'agriculture, en proposant dégustations, animations pour les jeunes, concours d'animaux, espace des métiers, rencontres avec les agriculteurs ...



Le C.R.O.S (Comité Régional Olympique et Sportif) proposera une vingtaine de disciplines et vous présentera cette année en nouveauté le Trial et le Basketball.



Rendez-vous

Du samedi 18 mars au dimanche 26 mars

De 10h00 à 19h00

Au Parc Exposition de Rennes

Entrée Gratuite pour tous le 1er jourJournée de l'homme le lundi 20 mars : entrée gratuite pour les hommesJournée de la femme le mardi 21 mars : entrée gratuite pour les femmesNocturne le vendredi 24 mars jusqu'à 22h00Tarif : 7€ plein / 3€ toute entrée avant 12h00 du lundi au vendredi