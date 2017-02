La Jaupitre : Jeux & Sports Gallo-Bretons Pour les vacances d'hiver, le parc de loisirs des jeux bretons est une chance pour les parents et les grand-parents !







Parents, grand-parents, oncles, tantes, nounous ... : les vacances d'hiver sons souvent synonymes d'ennui pour les enfants et de soucis pour ceux qui en ont la charge. Le Cârouj est alors une belle opportunité pour occuper les uns et les autres agréablement, voire intelligemment, et pour pas cher !



Par tous les temps, en famille, entre amis, enfants, adultes, on joue tous ensemble en intérieur à une bonne dizaine de jeux traditionnels : quilles, palets, boules, jeux de bistrots, ... Dès qu'il fait meilleur, on peut aussi profiter d'une vingtaine de jeux en extérieur, et notamment sous les quatre espaces couverts.

Tarifs

+ 18 ans : 7€

- 18 ans : 4€ (et tarif réduit)

- 3 ans : gratuit

Pour les groupes, contactez le 02 99 07 47 02 ou baptiste.contact@jeuxbretons.org

Horaires d'ouverture :

Groupes (+ 10 personnes) - ouvert toute l'année, tous les jours sauf le lundi, sur réservation

Le Cârouj, le parc de loisirs des jeux bretons, au coeur de la Destination Brocéliande, ouvre grand ses portes du samedi 11 février au dimanche 26 février, de 14h00 à 18h30, sauf les lundis.

